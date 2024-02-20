Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории. Об этом сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на синоптиков.

По их данным, уже в июне температура может превысить норму на 7°С. В частности, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде воздух может прогреться до +35°С. Кроме того, температурные рекорды можно ожидать на Урале, в республиках Северного Кавказа, регионах Поволжья в Сибири и на Северном Кавказе.

Отмечается, что на климат будет влиять явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо может стать причиной погодных аномалий по всему миру.

До этого газета The Guardian со ссылкой на нескольких ученых писала, что февраль 2024 года готовится стать самым жарким в истории наблюдений, побив максимальное количество температурных рекордов на суше и в океанах по всему миру.

По словам климатолога Максимилиано Эрреры, в первой половине текущего месяца в 140 странах мира были побиты ежемесячные рекорды жары.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.