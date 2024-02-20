Газета.Ru в Telegram

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории

«Известия»: лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории. Об этом сообщает телеканал «Известия» со ссылкой на синоптиков.

По их данным, уже в июне температура может превысить норму на 7°С. В частности, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде воздух может прогреться до +35°С. Кроме того, температурные рекорды можно ожидать на Урале, в республиках Северного Кавказа, регионах Поволжья в Сибири и на Северном Кавказе.

Отмечается, что на климат будет влиять явление Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Эль-Ниньо может стать причиной погодных аномалий по всему миру.

До этого газета The Guardian со ссылкой на нескольких ученых писала, что февраль 2024 года готовится стать самым жарким в истории наблюдений, побив максимальное количество температурных рекордов на суше и в океанах по всему миру.

По словам климатолога Максимилиано Эрреры, в первой половине текущего месяца в 140 странах мира были побиты ежемесячные рекорды жары.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами