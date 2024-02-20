На Всемирном фестивале молодежи пройдет игра по развитию «городского округа»

На Всемирном фестивале молодежи пройдет мета-игра «Индустрия» по развитию своего «городского округа», сообщает пресс служба ВФМ–2024.

Отмечается, что в рамках мероприятия участники фестиваля объединятся в команды и будут управлять округами условного города. При этом каждый из округов будет иметь собственную историю, идеологию и визуальные отличительные особенности. Так, участники займут главенствующие позиции в управлении, например, станут главой городской территории, министром по развитию новых площадок, представителем СМИ или других структур.

Как рассказал создатель мета-игры Александр Тарасов, игра предполагает знакомство молодежи с развитием промышленности и образования в России.

«Участники возьмут на себя главенствующие роли в своих Дистриктах (городских округах), смогут разработать свою стратегию и создать экономику, развивать промышленность, учитывать логистику и использовать новые технологии», — объяснил он.

По мнению Тарасова, такой формат будет интересен тем, кто хочет создать собственные проекты и реализовать их, а также интересуется инновационными подходами в менеджменте и обучении.

Автор проекта считает, что игра моделирует настоящее государство. При этом, по его словам, развитие административных округов будет зависеть от умения игроков планировать и управлять ресурсами. Например, участники должны учитывать потребности жителей, поддерживать финансовую устойчивость и обеспечивать экологическую безопасность своего города. Кроме того, игроков будут ждать различные вызовы, в том числе с экономическая рецессия, экологические кризисы или природные бедствия.

Предполагается, что мета-игра «Индустрия» научит участников ВФМ–2024 стратегическому мышлению, менеджменту ресурсов и принятию решений в сложных ситуациях. Партнером мероприятия стала Особая экономическая зона «Алабуга».