Арсенал оружия нашли в доме пенсионера из Северной Осетии

Сотрудники отдела уголовного розыска Ирафского района Северной Осетии задержали местного жителя, который хранил в доме арсенал оружия и патроны. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В селе Вакац в Северной Осетии 60-летний мужчина держал в своем доме оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили у пенсионера предметы, конструктивно схожие с автоматом, охотничьим ружьем и винтовками, 1290 патронов различного калибра и 64 г пороха.

Оружие было направлено на экспертизу, установлено, что все оно изготовлено промышленным способом. Сельчанин объяснил, что арсенал достался ему в наследство от брата, возбуждено уголовно дело.

Ранее в Петербурге задержали троих мужчин за сбыт похищенного из зоны СВО оружия.