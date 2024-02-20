Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Арсенал оружия нашли в доме пенсионера из Северной Осетии

В Северной Осетии в доме пенсионера нашли арсенал оружия

close
100%
Пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия – Алания

Сотрудники отдела уголовного розыска Ирафского района Северной Осетии задержали местного жителя, который хранил в доме арсенал оружия и патроны. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В селе Вакац в Северной Осетии 60-летний мужчина держал в своем доме оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили у пенсионера предметы, конструктивно схожие с автоматом, охотничьим ружьем и винтовками, 1290 патронов различного калибра и 64 г пороха.

Оружие было направлено на экспертизу, установлено, что все оно изготовлено промышленным способом. Сельчанин объяснил, что арсенал достался ему в наследство от брата, возбуждено уголовно дело.

Ранее в Петербурге задержали троих мужчин за сбыт похищенного из зоны СВО оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами