Бывшему лидеру петербургской ОПГ не удалось досрочно погасить судимость

Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил ходатайство адвоката преступного авторитета Олега Белинского (в прошлом — Маковоз) о досрочном погашении судимости его подзащитного. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов.

Сторона обвинения утверждала, что рассматривать запрос защиты по существу нельзя, так как не наступил необходимый для снятия судимости срок. В ходе прений прокурор и адвокат также поспорили на тему применений постановлений пленума Верховного суда РФ. В итоге судья встал на сторону обвинения.

«Санкт-Петербургский городской суд постановление [Сестрорецкого] районного суда отменил, производство прекратил», — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2009 году Олега Белинского, который в то время носил фамилию Маковоз, приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации преступной группировки, действовавшей на территории Петербурга в 1990-е и 2000-е годы. Маковоза, известного также под кличками Маклауд и Олег Братский, и еще пятерых подсудимых обвиняли в ликвидации генерального директора компании «Татинвестнефтегазстрой» Рустама Равилова.

10 марта 2023 года Маковоз досрочно вышел из тюрьмы. Спустя некоторое время его адвокат подал ходатайство о погашении судимости подзащитного, приложив к нему положительную характеристику авторитета, которую ему дали коллеги на текущем месте работы, где он трудится в качестве технолога производственного цеха. Отмечалось также, что Белинский помирился с потерпевшими и компенсировал нанесенный вред.

После того, как Сестрорецкий районный суд отклонил ходатайство, защита назвала подход инстанции «чрезмерно формальным».

Ранее районный суд Москвы отказался погасить судимость за незаконную охоту бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину. Горсуд отменил постановление инстанции.