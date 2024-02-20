Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как заставить иноагентов соблюдать ограничения

Яровая заявила, что иноагентов будут штрафовать за подложную рекламу

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Иностранные агенты могут быть привлечены за мошенничество, если будут размещать рекламу от лица компании или физического лица, которые ее не покупали. Об этом РИА Новости заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

«В случае, если совершаются такие противоправные действия, то проводятся проверочные мероприятия уполномоченными органами, тогда в отношении иноагента будет дополнительно решаться вопрос о привлечении к ответственности за мошенничество и подлог», — заявила Яровая.

Комментируя заявление Яровой, спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что к тем, кто перечислял деньги в результате такого мошенничества, никаких претензий не предусмотрено.

До этого депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламного сотрудничества с иноагентами.

Володин обратил внимание, что в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

Ранее в Госдуме захотели лишить иноагентов всех источников доходов на территории страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами