В Госдуме рассказали, как заставить иноагентов соблюдать ограничения

Иностранные агенты могут быть привлечены за мошенничество, если будут размещать рекламу от лица компании или физического лица, которые ее не покупали. Об этом РИА Новости заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

«В случае, если совершаются такие противоправные действия, то проводятся проверочные мероприятия уполномоченными органами, тогда в отношении иноагента будет дополнительно решаться вопрос о привлечении к ответственности за мошенничество и подлог», — заявила Яровая.

Комментируя заявление Яровой, спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что к тем, кто перечислял деньги в результате такого мошенничества, никаких претензий не предусмотрено.

До этого депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете рекламного сотрудничества с иноагентами.

Володин обратил внимание, что в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

Ранее в Госдуме захотели лишить иноагентов всех источников доходов на территории страны.