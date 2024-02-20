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Алуштинский аквариум объявил вознаграждение за поимку в Черном море опасного хищника

В Крыму рыбакам обещают вознаграждение за поимку морского групера

Алуштинский аквариум готов заплатить пять тысяч рублей тому, кто сможет отловить в Черном море опасного хищника — групера. Об этом сообщается в Telegram-канале «Архипелаг развлечений Крыма».

По словам директора Алуштинского аквариума в Крыму Виктора Жиленко, недавно рыбаки принесли в аквариум двух особей групера — опасной хищной рыбы, которая может уничтожить всю кормовую базу рыб, обитающих в прибрежной акватории Черного моря.

«Они вырастают до 50 см, а некоторые их братья до двух метров. Так что объявлена охота на этого незваного гостя», — рассказали сотрудники аквариума.

За поимку рыбы Алуштинский аквариум готов заплатить вознаграждение в размере пять тысяч рублей.

Абсолютное большинство видов групера обитают в морских водах. Все они являются теплолюбивыми рыбами и выбирают воды тропиков либо субтропиков, на территории России встречается только два вида груперов, которые способны нанести серьезный урон фауне черноморского побережья.

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