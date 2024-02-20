Приговор обвиняемому в сожжении Корана россиянину огласят в конце февраля

Суд огласит приговор в отношении Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана, 27 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оглашение судьи Висаитовского районного суда Грозного.

«Приговор будет оглашен 27 февраля», — сказал судья.

20 февраля прокурор запросил 3,5 года колонии для Журавеля.

Никита Журавель, дело которого ведут в Чечне, обвиняется в оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса России) и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (часть 2 статьи 213).

Согласно информации следствия, в мае 2023 года 19-летний россиянин сжег священную книгу мусульман в районе Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде, свои действия он снял на телефон, а видео опубликовал в Telegram-каналах. В дальнейшем юношу задержали.

Следствие утверждает, что Журавель действовал по заданию украинских спецслужб. В размещенном в сети ролике, стоя у стены, молодой человек заявил, что за свои действия он якобы получил 10 тыс. рублей.

27 мая Журавеля перевели из Волгограда, доставив в СИЗО Грозного. В Волгограде он учился в университете.

В октябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео своей встречи с Журавелем. На кадрах молодой человек говорит о желании принять ислам, в ответ глава Чечни заявляет, что это «не от души». После этой встречи, как сообщалось, задержанного избил сын руководителя республики Адам. Кадыров-старший подтвердил эту информацию, опубликовав видео избиения, и заявил, что «гордится» поступком сына. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.