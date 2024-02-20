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Женщина вернулась домой и обнаружила, что ее дом разграбил барсук

UPI: барсук разгромил дом британки, пока она была в отъезде

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Badger Trust Isle of Wight/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Барсук разгромил дом британки, пока она была в отъезде, пишет издание UPI. По словам женщины, животное нанесло ущерб на тысячи долларов.

Как рассказала Шарлотта Глейзер, когда она вернулась домой, то решила, что ее ограбили. Внутри дома творился полный хаос: перевернутая на кухне посуда, разбитые вещи, сломанные двери. Кроме того, мебель женщины была покусана, а розетки вырваны из стен.

Обследуя территорию, британка нашла виновника беспорядка — им оказался барсук, спрятавшийся в корзине для мусора. Шарлотта вызвала специалистов, которые поймали животное и увезли обратно в дикую природу. После этого Глейзер позвонила в полицию и сообщила о случившемся, но офицеры лишь развели руками и сказали, что ничем помочь не могут.

Женщина утверждает, что от действий барсука пострадало ее имущество суммой несколько тысяч долларов.

Ранее в США огромный медведь пробрался в подвал жилого дома и отказался уходить.

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