Конфликт между школьниками у подъезда в Нижневартовске закончился проверкой полиции

В Нижневартовске жительница пожаловалась, что неизвестная девочка напала не ее 9-летнего сына и друга мальчика. Об этом сообщает издание «Телеканал N1».

Инцидент произошел у дома 27 по улице Ханты-Мансийской и попал на придомовую камеру наблюдения. На кадрах видно, как два мальчика звонят в домофон и ждут, пока им откроют. В это время к подъезду подходят две старшие девочки. Одна из них бьет мальчика по голове, чтобы тот уступил ей дорогу. Затем, школьницы заходят в подъезд. Когда мальчики заходят следом, как утверждает собеседница СМИ, та же девочка, что ударила ее сына, бьет его друга ногой в живот. На камеру попал момент, когда второй мальчик от удара откинулся назад.

В полиции Нижневартовска в комментарии изданию gorod3466.ru заявили, что заявлений от родителей мальчиков не поступало, но они все равно начали проверку по опубликованным в соцсетях видео.

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