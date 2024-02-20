Песков объяснил присвоение Путиным званий руководству ФСИН

Новые звания, присвоенные президентом России Владимиром Путиным руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), являются обычным процессом продвижения по службе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это обычные процессы ротационные и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом. Это абсолютно нормально», — сказал Песков. Данное заявление стало ответом на вопрос журналиста, связаны ли повышения во ФСИН с ситуацией с осужденным Алексеем Навальным.

Как сообщалось, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки 16 февраля и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными.

В тот же день Федеральная служба исполнения наказаний направила комиссию в колонию, где сидел Навальный.

Ранее Путин уволил замдиректора ФСИН.