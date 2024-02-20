Суд заочно арестовал бывшего профессора ВШЭ Константина Сонина*

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении Сонина меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил приговор судья.

Уголовное дело в отношении Сонина завели в марте 2023 года. По данным следствия, в период с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно публиковал заведомо ложную информацию о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции.

До этого суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. Отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела (по ч.1 ст. 207.3 УК РФ) стали тексты Гозмана в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче».

Незадолго до этого обвиняемая по делу о фейках про ВС РФ педиатр потребовала восстановления на работе. После того как женщине предъявили обвинения, руководство уволило ее, сославшись на нарушение трудовых обязанностей. Однако, как утверждает защита Буяновой, ссылок на конкретные пункты, которые якобы нарушила женщина, в приказе об увольнении нет.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.