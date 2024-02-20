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Дворник с пистолетом угрожал соседям из-за шумного ремонта

«74.ru»: в Челябинске дворник угрожал соседям пистолетом

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Shutterstock

В Челябинске дворник напугал жителей многоэтажки, он угрожал соседям пистолетом из-за шумного ремонта. Об этом сообщает «74.ru».

Инцидент произошел в ЖК по улице Эльтонской, женщина несколько месяцев занималось ремонтом в своей квартире, чем вызывала недовольство местного дворника. 52-летний мужчина жаловался, что громкий шум от ремонта мешает ему отдыхать, в один из дней он угрожал родственнику соседки оружием.

«Он в халате стоял, из правого кармана достал пистолет с дулом от Макарова — я два года в армии служил, знаю, как Макаров выглядит. Он зарядил, загнал патрон в патронник и направил мне в пах», — рассказал мужчина.

Соседи вызвали полицию, участковый не нашел у агрессивного дворника пистолета, жители ЖК опасаются новых угроз и возможного применения мужчиной огнестрельного оружия.

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