В Подмосковье задержали подростков, вымогавших с ножом у прохожих 50 тыс. рублей

В Воскресенске полиция задержала трех молодых людей, которых подозревают в хулиганстве и разбойном нападении на местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, 9 января на территории ТЦ «Воскресенск» несовершеннолетние остановили двух 18-летних незнакомцев и, показывая им нож, потребовали у них 50 тыс. рублей. Так как денег у молодых людей не оказалось, подростки потребовали отдать им мобильные телефоны. Один из молодых людей согласился, у второго гаджет забрали силой.

Также полицейские установили, что днем ранее эти же хулиганы избивали в торговом центре прохожих и нарушали общественный порядок.

Ранее карманник украл у москвича телефон, помогая ему очистить одежду от снега.