В России вырос спрос на антиутопии

Россияне сохраняют интерес к антиутопиям, в том числе, к книге Джорджа Оруэлла «1984» и роману Евгения Замятина «Мы». Об этом RuNews24 рассказал участник литературного сообщества «Большой проигрыватель», писатель Игорь Лосев.

«Человека всегда интересует будущее, особенно если оно представляется пугающим. А страхи у людей не меняются. Поэтому антиутопии, которые показывают самые мрачные варианты будущего, не потеряют свою актуальность до тех пор, пока люди остаются людьми. Оптимизм внушает то, что с 1949 года, когда вышла книга Оруэлла, его предсказания так и остались лишь классической литературой», — пояснил эксперт.

По его словам, в России также фиксируется повышенный интерес к книгам по психологии и фантастике. Это может быть связано с тем, что там россияне могут найти ответы на самые актуальные вопросы и узнать что-то новое, уточнил Лосев. Писатель также добавил, что за последние годы россияне стали больше читать, и эта тенденция впоследствии будет только усиливаться.

В июне 2023 года данные электронного книжного сервиса «Литрес» показали, что роман «1984» оказался самым популярным в жанре антиутопий среди россиян за последние два года. На второй и третьей строчке расположились романы российского писателя Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.» и «KGBT+». В топ-5 также вошли книги «Атлант расправил плечи» Айн Рэнл и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

Ранее сообщалось, что в России подскочил спрос на книги «Мастер и Маргарита».