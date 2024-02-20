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Энергетическую стратегию России могут утвердить в июне

Минэнерго РФ предложило утвердить энергетическую стратегию в июне 2024 года

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Павел Быркин/РИА «Новости»

Власти России разработали рабочий вариант энергостратегии России до 2050 года, его могут принять летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго РФ Николая Шульгинова.

«Есть поручение президента разработать стратегию до 2050 года. Рабочий вариант этой энергостратегии уже есть... Наше предложение — немного сместить сроки ее принятия... чтобы утвердить в начале полугодия, в июне», — рассказал министр.

По его словам, в настоящее время стратегию дорабатывают, консультируясь с экспертами. Инициативу по переносу сроков же обсуждают из-за важных событий, которые произойдут весной: выборов президента и формирования правительства.

До этого Шульгинов обещал завершить подготовку энергостратегии к концу 2023 года, а в сентябре предыдущего года говорил, что документ представят в середине 2023-го.

Ранее президент РФ Владимир Путин положительно оценил неэнергетическую часть экономики России.

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