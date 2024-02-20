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Мужчина выпил за месяц 1176 таблеток ибупрофена, и у него отказали почки

LADBible: у британца отказали почки после того, как он выпил 1176 таблеток ибупрофена

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Shutterstock

Британец выпил 1176 таблеток ибупрофена за месяц и оказался в больнице, пишет LADBible. У мужчины отказали почки и образовалась язва.

Как пишут СМИ, 34-летний мужчина, чье имя не называется, увлекался бегом. Участия в гонках и постоянные физические нагрузки приносили ему боль и дискомфорт, поэтому он начал принимать ибупрофен, чтобы избавиться от неприятных симптомов.

Постепенно британец увеличивал дозу, выпивая по 28 таблеток обезболивающего в день. Так продолжалось несколько недель, пока мужчина не начал чувствовать дискомфорт. В итоге спортсмен попал в больницу.

Осмотр показал, что чрезмерное количество ибупрофена привело к тому, что у пациента появилась язва в желудке и пищеводе, а так же у него отказали почки. Сам британец рассказал врачам, что за месяц выпил 1176 таблеток.

Сообщается, что медикам удалось стабилизировать состояние мужчины и начать лечение.

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