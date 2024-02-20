Подразделениям в ДНР и на Запорожском направлении передали технику для боевых действий

«Единая Россия», фонд «Наша правда» и «Молодая гвардии Единой России» передали подразделениям в Донецкой народной республике и на Запорожском направлении технику для боевых действий и зачистки. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что новая партия техники, в которую вошли коптеры, антидроновые ружья, волнорезы, подавители и другое, была передана в расположение группировки «Центр» за несколько дней до освобождения Авдеевки. Ее доставили руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, депутат Госдумы Зурабом Макиевым и молодогвардейцы.

«Она (техника. — прим. ред.) сейчас нужна и для боевых действий, и для зачистки, которую уже проводят наши войска. Это последнее место, где были ВСУшные укрепления, которые они строили еще с 2014 года», — рассказал Сидякин.

По словам руководителя центрального исполкома партии, бойцам 1-й Славянской бригады, интернациональной бригады «Пятнашка» и ОБТФ «Каскад» передали усовершенствованные с учетом реальных боевых действий FPV-дроны и платформы на гусеницах. Он уточнил, что это полностью автоматизированные системы, позволяющие перевозить раненных или боекомплект на поле боя.

Сидякин добавил, что на Запорожском направлении бойцам из 58-й армии передали беспилотники. «В Токмаке 76-й дивизии ВДВ привезли системы радиоэлектронной борьбы и разведки, «волнорезы», антидроновые ружья. Группировке «Днепр» передали автомобиль с хорошей броней, который спасет от осколков и огнестрела», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия», МГЕР и фонд «Наша правда» передали бойцам группировки «Центр» системы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, с апреля 2023 года «Единая Россия» вместе с фондом «Наша Правда» передают на фронт технику и оборудование.