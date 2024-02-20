Священник объяснил скандал вокруг концерта Нюши во Владивостоке

После концерта певицы Нюши во Владивостоке произошел скандал, многие жители города остались недовольны. Причину претензий местных жителей объяснил изданию VLADIVOSTOK1.RU священник храма имени Николая Чудотворца Павел Иванчин.

Певица Нюша стала хедлайнером открытия «Детей Приморья» — для участия в зимних соревнованиях во Владивосток приехали дети из России, Белоруссии, Китая, Узбекистана и КНДР.

Претензии людей в соцсетях были направлены в сторону подтанцовки певицы. Многие посчитали наряды девушек слишком откровенными. По словам Иванчина, дети всегда подражают своим кумирам.

«Подражание также может иметь и негативные последствия, так как дети не всегда понимают, что хорошо, а что плохо. Отсутствие цензуры на эстраде негативно влияет на детей», — сказал он.

До этого активист Виталий Бородин пригласил певца Стаса Михайлова в зону СВО. По его словам, Михайлов может отправиться в зону проведения специальной военной операции с гумпомощью.

Активист считает, что для певца уровня Михайлова не будет проблемой собрать гумпомощь для солдат, и обратился к исполнителю со словами «поедете к ребятами, дадите концерт в окопе, как ездят артисты, пообщаетесь с бойцами, прочувствуете все».

Ранее в Сахалинской области призвали отменить концерт Дианы Арбениной.