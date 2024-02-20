Российские подростки толпой избили мужчину, заподозрив его в краже

В Карелии толпа из семерых подростков избила мужчину, который якобы украл что-то из магазина. Видео нападений опубликовал Telegram-канал «Карельский дворик».

Инцидент произошел 18 февраля у ТЦ «Адмирал» в городе Костомукша. На кадрах несколько подростков преследуют мужчину на выходе из торгового центра. Затем один из молодых людей ударом ногами в спину валит мужчину на снег, после чего начинается избиение. При этом подростки требуют от мужчины, чтобы тот вернул украденное.

Далее избиение продолжается уже за территорией магазина. Тинейджеры бьют жертву ногами. После этого пострадавшему потребовалась помощь медиков.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что установили всех участников случившегося. Повреждения получил житель Костомукши 1979 года рождения.

Ранее в Махачкале подростки толпой избили школьника в подъезде.