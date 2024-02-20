Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Создатель популярного мема решил засудить россиян

Обладатель прав на Ждуна подал почти 500 исков из-за использования мема в России

close
100%
Freepik.com

Обладатель прав на образ Ждуна из популярного мема подал в российские суды почти 500 исков из-за использования изображения существа в соцсетях и на телевидении. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, истец требует компенсации за то, что образ Ждуна использовали в роликах и программах, по его мнению, незаконно, а значит, необходимо выплатить компенсацию.

Shot добавил, что среди ответчиков есть телеканал НТВ, а также блогеры с аудиторией в несколько тысяч подписчиков. Суды рассматривают порядка 50 дел. Всего компания-правообладатель требует взыскать более 48 млн рублей, отметил канал.

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поделилась мнением о мемах с собой во время беседы со студентами Самарского университета. По ее словам, она обожает подобные публикации про себя. Шутки помогают главе ЛБИ получить больше трафика, призналась Мизулина.

Ранее голливудская актриса Лоуренс рассказала, что после съемок в шоу с острой едой ее стошнило.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами