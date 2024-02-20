Создатель популярного мема решил засудить россиян

Обладатель прав на образ Ждуна из популярного мема подал в российские суды почти 500 исков из-за использования изображения существа в соцсетях и на телевидении. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, истец требует компенсации за то, что образ Ждуна использовали в роликах и программах, по его мнению, незаконно, а значит, необходимо выплатить компенсацию.

Shot добавил, что среди ответчиков есть телеканал НТВ, а также блогеры с аудиторией в несколько тысяч подписчиков. Суды рассматривают порядка 50 дел. Всего компания-правообладатель требует взыскать более 48 млн рублей, отметил канал.

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поделилась мнением о мемах с собой во время беседы со студентами Самарского университета. По ее словам, она обожает подобные публикации про себя. Шутки помогают главе ЛБИ получить больше трафика, призналась Мизулина.

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