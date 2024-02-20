В Тюменской области больше месяца искали женщину и нашли в доме у соседа

В Тюменской области пропавшая более месяца назад женщина нашлась у соседа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в Ишимском районе региона. Местная жительница исчезла 13 января. Для ее поисков привлекли силовиков и отряды волонтеров. Найти ее удалось только 19 февраля.

«Все это время женщина находилась у соседа, который проживает с ней на одной улице», – сообщается в публикации.

По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины не совершали. Предположительно, она сама ушла из своего дома после того, как поссорилась с родственниками. О деталях конфликта и том, каким образом нашли россиянку, не сообщается.

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