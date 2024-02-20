Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Блогеру из Новосибирска вынесли приговор за стрельбу из автомобиля

Блогер из Новосибирска получил условный срок за стрельбу из автомобиля

close
100%
Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Суд вынес приговор блогеру из Новосибирска за стрельбу из автомобиля посреди моста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что молодой человек во время движения на автомобиле по Октябрьскому мосту выстрелил в сторону проезжающего мимо автомобиля, чем «отвлек водителей от управления транспортными средствами, создал угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц».

«После чего с места преступления скрылся. Таким образом, он грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. В судебном заседании подсудимый свою вину признал», — говорится в сообщении.

Суд вынес ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

До этого задержанный в Магадане хулиган пытался сбежать из патрульной машины через окно и попал под суд. Сообщается, что его усадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции в поселке Сокол.

Нарушитель, не желавший нести ответственность, попытался выпрыгнуть из салона через окно движущегося транспортного средства. Попытка не увенчалась успехом, и участковому пришлось держать мужчину за ноги.

Ранее суд избрал меру пресечения хулиганам за нападение на участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами