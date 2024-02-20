Блогеру из Новосибирска вынесли приговор за стрельбу из автомобиля

Суд вынес приговор блогеру из Новосибирска за стрельбу из автомобиля посреди моста. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сообщается, что молодой человек во время движения на автомобиле по Октябрьскому мосту выстрелил в сторону проезжающего мимо автомобиля, чем «отвлек водителей от управления транспортными средствами, создал угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц».

«После чего с места преступления скрылся. Таким образом, он грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. В судебном заседании подсудимый свою вину признал», — говорится в сообщении.

Суд вынес ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

До этого задержанный в Магадане хулиган пытался сбежать из патрульной машины через окно и попал под суд. Сообщается, что его усадили в служебный автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции в поселке Сокол.

Нарушитель, не желавший нести ответственность, попытался выпрыгнуть из салона через окно движущегося транспортного средства. Попытка не увенчалась успехом, и участковому пришлось держать мужчину за ноги.

Ранее суд избрал меру пресечения хулиганам за нападение на участников СВО.