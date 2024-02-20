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Москвич бросил гранату в бригаду скорой помощи, приехавшей к его матери

Mash: в Москве мужчина бросил гранату в медиков скорой помощи

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Москвича задержали после того, как он угрожал бригаде скорой помощи, приехавшей к его матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Никульской улице. Медики приехали на вызов к 74-летней женщине. В подъезде их встретил ее сын и начал угрожать.

В квартире сама женщина рассказала фельдшеру, что боится сына и намеренно попросила его вызвать специалистов, чтобы они увезли ее от мужчины. Медик принял решение вызвать еще одну бригаду.

Когда фельдшеры из второй машины оказались в подъезде, россиянин бросил в них предмет, напоминающий гранату. После этого он отправился искать оружие, чтобы открыть стрельбу по людям, но его оперативно задержали полицейские.

На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Хабаровске мужчина, угрожая людям игрушечным пистолетом, украл из банка 13 миллионов рублей.

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