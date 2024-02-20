Педофил переоделся подростком, чтобы поступить в школу и домогаться учеников

В штате Теннеси полиция задержала местного жителя, который пытался проникнуть в школу, переодевшись подростком, чтобы домогаться учеников. Об этом сообщает Fox News.

21-летний житель штата Теннеси был арестован при попытке представится учеником и поступить в школу города Мичиган. Мужчина назвал сотрудникам школы несколько вымышленных имен и фамилий и пытался доказать, что он 17-летний подросток.

Как установили полицейские, американец планировал поступить в учебное заведение, чтобы домогаться учеников.

Ранее в США арестовали женщину, которая прикинулась своей дочерью и пошла за нее в школу.