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В Петербурге москвич прокатился по Дворцовой площади на машине матери и был арестован

В Петербурге москвича арестовали за езду по Дворцовой площади

Молодого человека из Москвы поместили под стражу после маневров на Дворцовой площади в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

По словам самого 19-летнего жителя столицы, он приехал в Петербург на выходные и взял машину матери, чтобы «покататься». Во время пребывания в городе он проехал по главной площади города. Видео с маневрами россиянин планировал опубликовать в своем блоге.

Тест показал, что во время инцидента он не был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники МВД настояли на анализе, связанном с употреблением наркотиков.

На москвича составили несколько протоколов. Молодого человека арестовали на пять суток.

Ранее в Петербурге подросток получил черепно-мозговую травму и перелом ребер после столкновения с иномаркой.

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