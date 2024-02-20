Пьяные родители заставили сына и двухлетнюю дочь выпрыгнуть из окна

В Оренбургской области семейная пара, злоупотреблявшая спиртным, заставила сына и дочь выпрыгнуть из окна, чтобы избежать проверки социальной службы. Об этом сообщает пресс-служба Тюльганского районного суда.

Инцидент произошел в Тюльганском районе области, семья с двумя несовершеннолетними детьми состояла на учете в органах ПДН и опеки как неблагополучная. Родители часто злоупотребляли спиртным, а условия проживания 15-летнего сына и двухлетней дочери не отвечали санитарным требованиям.

В один из дней, когда в квартиру оренбуржцев пришла проверка социальных служб, мать заставила старшего сына взять на руки маленькую сестру и выпрыгнуть с ней из окна второго этажа.

Решением суда родителей лишили прав на детей, несовершеннолетние изъяты из семьи.

Ранее в Забайкалье пьяный мужчина палкой избил 11-летнюю дочь.