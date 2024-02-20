Россиянин, напавший на мальчика в шапке с буквой Z, повторно пойдет под суд

Дело мужчины, который напал на школьника из-за шапки с символом Z, рассмотрят повторно. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

На данный момент обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Жителя Екатеринбурга обвиняют в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении социальной группы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

По словам правоохранителей, генпрокуратура изучила решение суда ранее, и нашла в нем существенные нарушения.

Дело завели после инцидента, произошедшего в апреле 2023 года. По версии следствия, мужчина нецензурно обругал ребенка из-за шапки с символикой спецоперации. В последствии суд назначил россиянину штраф, но такое решение возмутило общественность и многие потребовали пересмотреть его.

Ранее в ХМАО пьяные местные жители сломали руку ветерану СВО с ранением.