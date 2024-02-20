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Психиатр рассказал, чем опасны постоянные навязчивые мысли и как от них избавиться

Психиатр Рудов: бесконтрольная руминация может привести к тревожности и депрессии

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Навязчивые мысли могут взять человека «в заложники». Такой процесс называют руминация или мысленная жвачка. Он опасен тем, что может привести к развитию тревожности или спровоцировать депрессию, из которых выбраться будет уже значительно сложнее. Также руминация вызывает усталость, поэтому от нее нужно избавляться, считает психолог Дарья Дугенцова.

По мнению психолога, помочь себе при бесконечной руминации можно с помощью занятий спортом.

«Особенно я бы рекомендовала факультативы по типу йоги и стретчинга — они помогают расслабить тело, что позитивно влияет на ментальное состояние. Любой вид дыхательных практик также эффективно влияет на «мышечный панцирь», расслабляя человека и убирая тревожные мысли», — посоветовала Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению психиатра Виктора Рудова, справиться с руминацией можно также с помощью изменения окраса навязчивых мыслей.

«Негативный настрой запускает процессы в организме, тоже, соответственно, негативные. Поэтому если не получается прогнать мысли, начните с того, чтобы превратить их в позитивные», — посоветовал врач.

Рудов также отметил, что в психиатрии есть такой симптом, как остановка мыслей – к примеру, при шизофрении. Это, по его словам, означает, что добиться такого эффекта сознательно возможно, в том числе с помощью занятий йогой, концентрации внимания или его переключении на игры либо другие активности.

Напомним, также Рудов отмечал, что в последнее время растет количество людей с диагнозом СДВГ. По его мнению, если речь идет о постановке такого диагноза взрослому человеку, то ему потребуется глубокая терапия для выявления причин.

Ранее психиатр назвал способы спарвиться с сезонной депрессией.

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