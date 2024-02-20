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В Воронеже водитель «газели» сбил двоих детей, которые переходили дорогу по «зебре»

В Воронеже «газель» сбила двоих детей на пешеходном переходе

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Shutterstock

Школьники из Воронежа попали в больницу после наезда машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в областном центре по улице Грамши. Местный житель направлялся в сторону Краснознаменной улицы на ГАЗ-2834, но в какой-то момент на пешеходном переходе появились дети и 69-летний мужчина не пропустил их.

«В результате ДТП пешеходы, местные жители 10 и 12 лет, получили различной тяжести телесные повреждения, с места происшествия госпитализированы в медицинское учреждение», – сообщили в полиции.

На данный момент специалисты проводят проверку. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кургане водитель сбил выбежавшую на дорогу семилетнюю школьницу.

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