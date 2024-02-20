В Воронеже водитель «газели» сбил двоих детей, которые переходили дорогу по «зебре»

Школьники из Воронежа попали в больницу после наезда машины. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в областном центре по улице Грамши. Местный житель направлялся в сторону Краснознаменной улицы на ГАЗ-2834, но в какой-то момент на пешеходном переходе появились дети и 69-летний мужчина не пропустил их.

«В результате ДТП пешеходы, местные жители 10 и 12 лет, получили различной тяжести телесные повреждения, с места происшествия госпитализированы в медицинское учреждение», – сообщили в полиции.

На данный момент специалисты проводят проверку. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кургане водитель сбил выбежавшую на дорогу семилетнюю школьницу.