Диетологи объяснили россиянам, как подготовить организм к весне

Чтобы подготовить организм к изменению погоды с завершением зимы, нужно изменить рацион питания. С наступлением более теплого времени года он должен измениться кардинально, считает диетолог Полина Журавлева. В первую очередь, по ее мнению, следует учитывать, что количество калорий, потребляемых зимой, должно отличаться от летнего.

«В холодное время высококалорийная пища нужна, чтобы поддерживать иммунитет. А летом эпидемий и вирусов почти нет, поэтому можно питаться легче. А то, что вы наели за зиму, накапливается и не очень красиво отображается на фигуре», – пояснила Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Готовить организм нужно с марта, постепенно убирая из рациона жирные мясные продукты, сало, сливочное масло, сладости и выпечку. Рекомендуется также перестать есть жареное, острое и слишком соленое. Такие продукты диетолог советует заменить на легкие овощные салаты, свежую зелень, а также добавить хорошее средство для сжигания жира – черемшу.

Помимо этого, весной нужно пить больше кефира и употреблять другие нежирные кисломолочные продукты, лучше воздерживаться от еды на ночь. Последний прием пищи предпочтителен не позднее 18:00.

Что касается питья, то лучше пить больше обычной воды и отказаться от сладких напитков, отметила Журавлева.

«Я бы еще убрала все кофеиносодержащие напитки и продукты, так как они не только обезвоживают, но и вызывают усталость», – добавила эксперт.

Напомним, также Журавлева рекомендует заменить кофе и энергетики на более полезные, природные аналоги. К примеру, имбирь, женьшень, элеутерококк и другие.

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