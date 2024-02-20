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На борту пассажирского самолета над Гонконгом взорвался пауэрбанк

HK01: пассажирский самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка

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Самолет, который летел с филиппинского острова Боракай в Шанхай, экстренно сел в Гонконге. Об этом сообщил гонконгский новостной портал HK01.

Сообщается, что инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines. Причиной внеплановой посадки стал пауэрбанк, который взорвался у одного из пассажиров.

Устройство сдетонировало после того, как мужчина попытался зарядить с помощью него свой iPad. Из-за взрыва салон самолета оказался в дыму. О пострадавших информации не поступало.

Накануне пассажирский самолет Air Serbia задел огни взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Белграда и получил пробоину в фюзеляже. По данным СМИ, инцидент случился с самолетом Embraer 195LR, который вылетал в Дюссельдорф. Борт стартовал с середины ВПП, набирал высоту 20 минут, однако сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании отметили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а борт благополучно сел в аэропорту сербской столицы.

Ранее на рейсе в Канаду пассажир пытался открыть дверь во время полета.

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