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В Чувашии пенсионер изнасиловал десятилетнюю внучку сожительницы

В Чувашии мужчину осудили на 13 лет за изнасилование внучки сожительницы

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Pixabay

Житель Чувашии надругался над десятилетней девочкой и получил срок. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, в августе 2023 года 68-летний россиянин вместе с десятилетней внучкой своей сожительницы ходил купаться на реку. Там он дважды изнасиловал девочку. О том, как об инциденте узнали в полиции, не сообщается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сам фигурант свою вину не признал, но специалистам удалось собрать необходимые доказательства.

В результате суд признал мужчину виновным. Россиянина лишили свободы на 13 лет, их он проведет в колонии строгого режима. На данный момент приговор в силу не вступил.

Ранее в Якутии мужчина получил 17 лет заключения за изнасилование дочерей экс-сожительницы.

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