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Россиян предупредили о демографической катастрофе в стране

Учредитель Царьграда Малофеев: в России назрела демографическая катастрофа

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Shutterstock

В России назрела демографическая катастрофа, убыль населения и обвал рождаемости могут привести к серьезным геополитическим рискам и снижению потенциального экономического развития. Об этом сообщил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

По его словам, это является основной проблемой, поэтому в стране нужно больше уделять внимание не экономическим показателям, а рождению детей.

«Потому что дети – это индекс счастья, индекс успешности управления государством. Если дети у нас будут рождаться – значит, мы хорошо управляем государством, значит, у нас все хорошо в экономике, значит, у нас все хорошо с благополучием и верой в будущее тех людей, которые у нас живут, нашего населения, нашего народа», — сказал Малофеев.

18 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Росстата, в которых не учитывалась статистика по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Херсонской и Запорожской областям, до этого сообщала, что в 2023 году в России родилось 1,264 млн детей. Число родившихся в 2023 году на 1000 человек составило 8,7. Это стал самый низкий показатель по рождаемости за последние 24 года.

Ранее сообщалось, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире.

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