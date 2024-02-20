Россиянам объяснили, как выбрать пластического хирурга

Россиянам, которые хотят выбрать пластического хирурга, важно оценивать его опыт работы, а также стиль общения. Об этом РИАМО рассказал пластический хирург, действующий член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов и Европейского общества ринопластики Владислав Григорянц.

По его словам, важно также посмотреть на фотографии выполненных операций со всех сторон, чтобы определить профиль хирурга.

«Та же ринопластика — оцените, насколько вам нравится, что получилось после операции, действительно ли это красивый утонченный нос», — пояснил эксперт.

Перед консультацией у врача он советует выписать важные вопросы и задать их в ходе встречи. При этом важно оценивать стиль общения хирурга. Григорянц отметил, что опытные специалисты не будут «облизывать» пациента, а просто ответят на все его вопросы.

«Ты же моя хорошая, моя красивая, давай-ка сделаем еще вот это и вот это — будешь звезда». Если врач ведет консультацию в таком ключе, это должно насторожить», — предупредил хирург.

Последний совет, который он дал, — использовать сарафанное радио. Для этого можно опросить пациентов, которые уже сделали операцию у данного врача, довольны ли они результатом.

Пластический хирург, врач высшей категории сети клиник «Семейная» направления Beauty Елена Пономарева до этого рассказала «Газете.Ru», что проблему «целлюлита» нельзя исправить с помощью липосакции. По ее словам, напротив, это может ухудшить ситуацию.

Ранее хирург раскрыл пластические операции Меган Фокс.