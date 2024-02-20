В Кургане семилетняя девочка неожиданно выбежала на дорогу и была сбита иномаркой

Школьница из Кургана пострадала после того, как выбежала на дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Климова. По версии правоохранителей, мужчина на автомобиле марки Volkswagen двигался по дороге, когда семилетняя девочка неожиданно выбежала на проезжую часть.

В результате машина наехала на пешехода. Девочка получила телесные повреждения, об их характере не сообщается.

По данным ГИБДД, с начала года это третий случай, когда неосторожность детей на дороге становится причиной аварий. В ведомстве указали на необходимость постоянно напоминать детям о ПДД.

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