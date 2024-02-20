Россияне ответили, нужна ли школьникам единая форма

Большинство (71%) россиян считают, что в стране необходимо ввести единую школьную форму, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 9,1 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, это позволит уравнять детей из разных семей и минимизировать поводы для травли и буллинга. Помимо этого, с родителей снимется часть финансовой нагрузки.

«Единая форма — это неплохо. Дети должны демонстрировать в школе знания, а не полноту кошелька своих родителей», — отметил респондент.

При этом 8% опрошенных считают реализацию этой идеи невозможной, потому что регионы России имеют свои климатические различия. По их мнению, лучше сделать так, чтобы в каждой школе устанавливался свой стандарт для школьной формы. При этом можно сделать единый элемент, например, галстук.

20% россиян выступили против школьной формы в любом ее проявлении. Они подчеркнули, что форма мешает детскому самовыражению. Оставшийся 1% участников опроса выбрали вариант другое. Они предложили оставить уже действующие правила в отношении формы.

Накануне глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в качестве обязательного униформенного атрибута для российских школьников аналог пионерского галстука.

Ранее сообщалось, что школьная форма может быть вредна для здоровья детей.