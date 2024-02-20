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Из московского хостела эвакуировали 15 человек из-за белого дыма

«360»: 15 человек эвакуировали из хостела в Москве из-за белого дыма

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Shutterstock

Хостел на Ореховом бульваре в Москве эвакуировали из-за подозрения на возгорание. Об этом пишет Telegram-канал телеканала «360» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, из гостиницы вывели 15 человек. Причиной эвакуации стал белый дым, который шел из вентиляции. На место происшествия вызвали пожарных.

19 февраля крупный пожар произошел в здании бывшего общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского в 1-м Балтийском переулке. Из-за инцидента перекрывали проезд автомобилей по прилегающей к зданию улице.

В расселенном доме горел мусор, пожар смогли быстро локализовать на 200 квадратных метрах. Огонь тушили при участии 57 специалистов МЧС и 15 единиц техники. Около 17:00 пламя удалось ликвидировать при отсутствии пострадавших.

Ранее сообщалось о пожаре в недостроенной церкви в Омской области.

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