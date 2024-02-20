Суд в Киеве продлил до 18 апреля арест бывшего главы «Мотор Сич» Богуслаева

Украинский суд продлил до 18 апреля содержание под стражей бывшему главе компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву. Об этом, ссылаясь на защитника Богуслаева Руслана Волынца, сообщает издание «Общественное».

По словам адвоката, суд в Киеве должен был впервые начать рассмотрение дела по существу, однако не сделал этого из-за нехватки времени. Сначала судья отклонил ходатайство государственного обвинителя об отстранении одного из защитников Богуслаева, затем обсуждалось продление меры пресечения.

Волынец отметил, что состояние здоровья Богуслаева значительно ухудшилось, поэтому обязательно будет подана апелляция на решение суда о продлении содержания под стражей.

Ранее министерство юстиции Украины сообщило о намерении конфисковать в пользу государства имущество бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Богуслаев в октябре 2022 года был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) по обвинению в государственной измене.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.