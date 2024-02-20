В акциях протестах в Словакии приняли участие более 300 фермеров

В прошедших 20 февраля в Словакии акциях протеста приняли участие свыше 300 фермеров. Об этом сообщает словацкое информационное агентство TASR.

Акции протеста состоялись в нескольких городах Словакии. Местные фермеры недовольны сельскохозяйственной политикой Европейского союза, которая вызывает финансовые потери и провоцирует бюрократизацию.

В протестах участвовали в общей сложности более 300 человек.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма.

До этого глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.