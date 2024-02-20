Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В акциях протестах в Словакии приняли участие более 300 фермеров

В Словакии в акциях протеста участвовали свыше 300 фермеров

close
100%
Yves Herman/Reuters

В прошедших 20 февраля в Словакии акциях протеста приняли участие свыше 300 фермеров. Об этом сообщает словацкое информационное агентство TASR.

Акции протеста состоялись в нескольких городах Словакии. Местные фермеры недовольны сельскохозяйственной политикой Европейского союза, которая вызывает финансовые потери и провоцирует бюрократизацию.

В протестах участвовали в общей сложности более 300 человек.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма.

До этого глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил в поддержку решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в летних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже, в нейтральном статусе.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами