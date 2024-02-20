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В Испании сообщили, что у убитого российского летчика были поддельные документы

EFE: у убитого в Испании летчика Кузьминовa были поддельные документы

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Источники, близкие к расследованию, подтвердили испанскому агентству EFE, что мужчина, найденный застреленным 13 февраля в гараже в Вильяхойосе, был российским летчиком Максимом Кузьминовым, который угнал вертолет Ми-8 ВС РФ и прибыл на Украину. По данным агентства, документы, обнаруженные при нем, считаются следствием поддельными.

Со ссылкой на источники в гражданской гвардии, Europa Press сообщила о дополнительном расследовании для установления личности убитого мужчины. СМИ упоминали о теле 33-летнего украинца, хотя Максиму Кузьминову было 28 лет, и он был гражданином России. Собеседники EFE утверждают, что найденные при нем документы не соответствуют реальности.

По данным EFE, в мужчину выстрелили около шести раз, и, согласно предварительным выводам расследования, по его телу проехала машина, на которой позднее скрылись убийцы. Смерть Максима Кузьминова подтвердило Главное управление разведки минобороны Украины. Ранее о нем сообщали в СМИ.

В сентябре 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинской разведке удалось убедить военнослужащего России совершить посадку вертолета Ми-8 ВС РФ на территории Украины. Позднее Максим Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве, где объяснил свое решение негативным отношением к военной операции. ГУР сообщило, что спустя время он переехал в Испанию.

Ранее в Россию на угнанном самолете Су-27 прилетел летчик ВСУ.

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