Семья в Польше почти 80 лет жила с авиационной бомбой под домом

Под полом частного дома в Польше была обнаружена пролежавшая почти 80 лет авиационная бомба. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

По информации RMF24, в полицию обратился житель небольшого городка Сухеднюв в Свентокшиском воеводстве, делавший в своем доме ремонт. Он заявил, что нашел под деревянным полом предмет, внешне похожий на бомбу. Мужчина рассказал полицейским историю, которую услышал от своей бабушки. В 1945 году во время наступления советских войск на дом упала бомба, которая пробила крышу и пол, и не взорвавшись, застряла в земле. Хозяева затем отремонтировали дом, забыли о происшествии.

Полиция вызвала на место саперов, которые вывезли неразорвавшуюся 50-килограммовую бомбу. Предполагается, что ее уничтожат на военном полигоне.

Ранее сообщалось, что власти города Новогрод в Подляском воеводстве на востоке Польши эвакуировали всех жителей из-за найденных при строительных работах двух мощных бомб времен Второй мировой войны.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.