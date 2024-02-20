На Украине сообщили о взрыве автомобиля с членом «Правого сектора»*

Мужчина и женщина пострадали в результате взрыва автомобиля в селе Гвардейское Одесской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По ее информации, пострадавшие были доставлены в больницу с многочисленными травмами. Правоохранители не назвали имена пострадавших. Однако, как пишет украинское издание «Страна.ua», в машине был активист украинской националистической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Альберт Кручинин и его супруга Наталья.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге гражданин Украины получил срок за то, что переводил деньги «Правому сектору».

По версии следствия, вместе с жителем Петербурга украинец оборудовал нарколабораторию в одном из домов на проспекте Луначарского. Там они производили мефедрон и отдавали местному жителю.

Гражданин Украины два года перечислял деньги организации «Правый сектор». Всего он отправил представителям более миллиона рублей.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании россиян, передавших секретную информацию «Правому сектору».