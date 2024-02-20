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На Урале перед днем рождения пропал мальчик с рыжими волосами

Под Екатеринбургом перед днем рождения пропал мальчик с рыжими волосами

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Depositphotos

Под Екатеринбургом перед днем рождения пропал 13-летний мальчик с рыжими волосами. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Березовский. Рыжеволосый мальчик пропал 19 февраля, последний раз ребенка видели возле центральной городской больницы.

«На момент пропажи был одет: пуховик цвета хаки (длина до колена) с меховым капюшоном, темная шапка с серой полосой горизонтальной и помпоном, штаны болоньевые черные, ботинки черные с белыми вставками сбоку на липучках, шарф-хомут светло-серого цвета», — сказано в ориентировке, передает Ura.ru.

До этого в Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая не помнит своего адреса.

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