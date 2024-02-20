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Бастрыкину доложат о ходе проверки после обнаружения голого ребенка в подъезде Петербурга

Бастрыкин получит доклад о проверке после нахождения голого ребенка в Петербурге

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки после обнаружения голого ребенка в подъезде Петербурга. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По факту нахождения малолетнего ребенка в общественном месте без надзора взрослых следственными органами ГСУ СК России по Петербургу проводится доследственная проверка. Бастрыкин поручил доложить ему о ее ходе.

Инцидент произошел в Выборгском районе. Мать мальчика оставила его с няней. В какой-то момент, по данным источника, женщина начала выпивать алкогольные напитки и перестала наблюдать за тем, что делает ребенок — в результате он оказался в подъезде.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против устроившего дебош экс-чиновника ФТС.

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