Трое россиян выращивали коноплю и кактусы с галлюциногеном и попались

Во Владимирской области полиция задержала троих мужчин, которые выращивали в квартире запрещенные растения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации издания, инцидент произошел в городе Александров. Злоумышленники переоборудовали одну из комнат квартиры для выращивания растений, установив там вытяжку, систему освещения и кондиционеры. Там они выращивали коноплю и кактусы с галлюциногеном, а полученный урожай они упаковывали и сбывали.

Полиция задержала троих мужчин в возрасте 26, 30 и 33 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.

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