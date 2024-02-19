В Сочи ввели три высокоавтоматизированные подстанции

В Сочи после реконструкции открылись высокоавтоматизированные подстанции «Адлер», «Кудепста» и «Песчаная». Инвестиции в проект составили около 3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Россетей».

В церемонии открытия приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин и и.о. генерального директора «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

После реконструкции мощность подстанций увеличилась до 210 МВА.

В «Россетях» отметили, что увеличение мощностей снимет перегрузку трансформаторов и исключит риски перебоев. От надежной работы энергообъектов зависит электроснабжение жителей города, курортной инфраструктуры и международного аэропорта им. В.И. Севастьянова, который является одним из крупнейших в России. Также они участвуют в электроснабжении ключевых мероприятий, в том числе Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в начале марта 2024 года

«Это важные подстанции для Сочи, который только в прошлом году принял 7 млн отдыхающих. Питающие центры обеспечат надежное энергоснабжение 35 тыс. жителей и 40 соцобъектов — школ и детсадов, поликлиник и больниц. Современные объекты энергетики — залог комфорта жителей и туристов, новые возможности дальнейшего развития города не только как курорта, но и площадки для проведения различных форумов и фестивалей», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Реконструкция подстанций позволила повысить надежность электроснабжения жителей Сочи, значимых для города объектов. Мы продолжаем работу в Краснодарском крае. В этом году Группа «Россети» направит на финансирование проектов в регионе почти 20 млрд рублей. Сочи остается в числе наших приоритетов. Также в фокусе внимания --создание новых энергетических мощностей для развития Краснодара и центральных районов Кубани», — сказал Андрей Рюмин.

Технологические процессы на введенных подстанциях максимально автоматизированы. Также здесь установлены силовые трансформаторы российского производства и комплектные распределительные элегазовые устройства с низким уровнем шума.