Волейболисты из Забайкалья устроили драку в петербургском баре и были задержаны

В Санкт-Петербурге задержали волейболистов, приехавших в город на соревнования и устроивших драку в баре. Об этом сообщает 19 февраля Telegram-канал полиции города.

Инцидент произошел минувшей ночью в заведении на 2-ой Красноармейской улице. По неназванной причине между посетителями бара произошла потасовка. На место были вызваны стражи порядка, которые доставили восьмерых участников драки в возрасте от 21 до 40 лет в отдел внутренних дел. Там в отношении задержанных составили протоколы по административной статье о мелком хулиганстве. Обстоятельства и причины конфликта сейчас устанавливают правоохранители. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации 78.ru, инициаторами потасовки стали волейболисты из Забайкальского края и Тывы. Они приехали в город на Неве на соревнования. Как сообщается, после встречи с ними петербуржцу потребовалась медицинская помощь. Он поспорил со спортсменами в баре и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Ранее стало известно, что напавшим на участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет тюрьмы.