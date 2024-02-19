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Тюменец разбил бутылку о голову сотрудницы магазина за отказ продать алкоголь

Ura.ru: в Тюмени мужчина разбил бутылку о голову продавщице магазина

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Depositphotos

В Тюмени мужчина разбил бутылку о голову сотрудницы магазина из-за отказала продать алкоголь. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел 17 января. Продавец магазина отказалась отпускать покупателю алкоголь в неустановленное время. После этого мужчина разбил сотруднице бутылку о голову.

Позже, 16 февраля, агрессивный покупатель вернулся в магазин. Его узнал охранник, который сообщил покупателю, что после совершенного нападения на продавца его в торговой точке больше обслуживать не будут. После этого между ними произошла драка.

По факту нападения на продавца в отношении мужчины возбудили уголовное дело о побоях. Полицейские проводят проверку после драки дебошира с охранником.

Ранее в Татарстане мужчина ударил женщину в горло разбитой бутылкой.

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