Тюменец разбил бутылку о голову сотрудницы магазина за отказ продать алкоголь

В Тюмени мужчина разбил бутылку о голову сотрудницы магазина из-за отказала продать алкоголь. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел 17 января. Продавец магазина отказалась отпускать покупателю алкоголь в неустановленное время. После этого мужчина разбил сотруднице бутылку о голову.

Позже, 16 февраля, агрессивный покупатель вернулся в магазин. Его узнал охранник, который сообщил покупателю, что после совершенного нападения на продавца его в торговой точке больше обслуживать не будут. После этого между ними произошла драка.

По факту нападения на продавца в отношении мужчины возбудили уголовное дело о побоях. Полицейские проводят проверку после драки дебошира с охранником.

Ранее в Татарстане мужчина ударил женщину в горло разбитой бутылкой.