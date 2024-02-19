В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что парламент намерен рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Государственная Дума во вторник, 20 февраля, рассмотрит в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов», — сказал Володин.

До этого глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что законопроект, которым запрещается размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, также подразумевает запрет рекламы ресурсов иноагентов в средствах массовой информации. Соответствующий проект был внесен в нижнюю палату парламента.

Пискарев уточнил, что при этом неважно, какой формой собственности будет обладать физической или юридическое лицо. Гражданин или организация не сможет размещать рекламу на любых платформах иноагентов: на сайтах, в блогах, социальных сетях и т. д.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.