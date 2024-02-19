Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Супруги-мигранты обманули фонд социального страхования и заработали €33 тысячи

В Германии осудили супругов из Нигерии, которые обманом получали соцпособия

close
100%
Shutterstock

В Германии супружеская пара мигрантов за четыре года обманом получила не менее €33 тыс. Об этом сообщает Bild.

Уроженец Нигерии, которому сейчас 49 лет, впервые приехал в Германию в 1994 году. Он попросил убежища под чужим именем, но добиться его не смог и через год был депортирован. В 1996 году он женился на немке, смог перебраться в страну, но спустя восемь лет развелся. После этого он перевез в Европу свою жену из Западной Африки. Их четверо детей родились в Дублине, Лондоне и Бремене. В последнем городе супружеская пара обосновалась и обратилась в местный центр занятости, чтобы получать ежемесячные пособия.

Несколько лет супруги получали выплаты из фонда социального страхования Германии, при этом их семья жила в своей родной Нигерии. Женщина работала адвокатом, а мужчина был сотрудником транспортной компании. Подписывать необходимые документы в Германии им, вероятно, помогали сообщники. При повторном въезде в страну в ноябре 2018 года сотрудники федеральной полиции проверили у мигрантов документы и поняли, что они являются поддельными. Началось расследование, в ходе которого выяснились детали аферы. Затем центр занятости потребовал вернуть ошибочно выплаченные пособия, и пара подала в суд, который проиграла. Теперь супруги должны возместить около €33 тыс., но власти убеждены, что не получат деньги обратно.

Ранее мошенник продавал туристам поддельные антиковидные сертификаты и лишился свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами