Супруги-мигранты обманули фонд социального страхования и заработали €33 тысячи

В Германии супружеская пара мигрантов за четыре года обманом получила не менее €33 тыс. Об этом сообщает Bild.

Уроженец Нигерии, которому сейчас 49 лет, впервые приехал в Германию в 1994 году. Он попросил убежища под чужим именем, но добиться его не смог и через год был депортирован. В 1996 году он женился на немке, смог перебраться в страну, но спустя восемь лет развелся. После этого он перевез в Европу свою жену из Западной Африки. Их четверо детей родились в Дублине, Лондоне и Бремене. В последнем городе супружеская пара обосновалась и обратилась в местный центр занятости, чтобы получать ежемесячные пособия.

Несколько лет супруги получали выплаты из фонда социального страхования Германии, при этом их семья жила в своей родной Нигерии. Женщина работала адвокатом, а мужчина был сотрудником транспортной компании. Подписывать необходимые документы в Германии им, вероятно, помогали сообщники. При повторном въезде в страну в ноябре 2018 года сотрудники федеральной полиции проверили у мигрантов документы и поняли, что они являются поддельными. Началось расследование, в ходе которого выяснились детали аферы. Затем центр занятости потребовал вернуть ошибочно выплаченные пособия, и пара подала в суд, который проиграла. Теперь супруги должны возместить около €33 тыс., но власти убеждены, что не получат деньги обратно.

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